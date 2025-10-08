На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Топ-менеджер Сбера Скворцов выступил за регулирование необанков

Сбер

Любой финансовый продукт направлен на решение конкретных задач человека. Об этом на сессии «Банки будущего» форума инновационных финансовых технологий «Финополис» рассказал зампред правления Сбера Тарас Скворцов.

Он рассказал о роли финансовых и нефинансовых сервисов в удовлетворении потребностей клиентов. По его словам, Сбер предлагает нефинансовые сервисы в приложении СберБанк Онлайн, которым каждый месяц пользуется более 84 млн человек.

«Человек берет кредит, чтобы что-то купить, отремонтировать, отдохнуть и так далее. Вклад открывает, чтобы накопить. Любой денежный перевод тоже закрывает определенную потребность. Поэтому в приложение СберБанк Онлайн мы интегрируем и нефинансовые сервисы, которые тесно связаны с финансами. Это покупка билетов, бронирование отелей, заказ продуктов, заправка авто, поиск музыки и прочее», — отметил Скворцов.

Топ-менеджер подчеркнул, что развитие генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и API-интеграций упрощает внедрение таких сервисов. В мире уже появляются решения, позволяющие совершать покупки через чат-боты нейросетей.

Участники сессии также обсудили перспективы конкуренции между классическими банками и необанками, созданными маркетплейсами. Скворцов акцентировал внимание на необходимости регулирования продуктов необанков.

«Для классического банка самый сложный этап — набор клиентской базы. Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счет ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание», — сказал он.

Топ-менеджер добавил, что классические банки во всем мире зарабатывают в основном на управлении рисками. — они принимают на себя процентные, кредитные, валютные и другие риски. В свою очередь, необанки только начинают осваивать эту стадию.

Отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, Скворцов подчеркнул, что Сбер всегда выступает за конкуренцию.

«Когда конкуренты показывают хорошие результаты, мы быстрее развиваемся. Чем нам тяжелее, тем нам лучше, тем сильнее мы становимся», — отметил он.

