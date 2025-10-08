Сбер объявил о запуске нового инвестиционного продукта — активно управляемых сертификатов в формате структурной облигации. Это первый подобный инструмент на российском рынке, отметили в пресс-службе финансовой организации.

Сообщается, что новый продукт позволяет квалифицированным инвесторам получать доходность, привязанную к динамике активно управляемого индекса, который отражает результаты инвестиционной стратегии советника Sber Private Banking.

Уточняется, что активно управляемые сертификаты создаются на базе стратегии, разработанной инвестиционным советником. На индексной платформе Сбера формируется активно управляемый индекс, повторяющий динамику стратегии. Структурная облигация, стоимость которой зависит от этого индекса, может быть доступна как на бирже, так и во внебиржевом формате.

Первый сертификат Сбера предлагает диверсифицированную портфельную экспозицию на российский рынок акций. Банк планирует дальнейшее развитие линейки таких инструментов.

Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля отметил, что запуск активно управляемых сертификатов отражает развитие персонализированных инвестиционных решений.

«Мы видим, что российский рынок готов к более динамичным инвестиционным продуктам. Активно управляемые сертификаты позволят инвесторам получать повышенную доходность за счет активного управления портфелем», — отметил он.

Кроме того, Сбер готов предоставлять технологическую и инфраструктурную базу для выпуска активно управляемых сертификатов сторонними финансовыми институтами. Партнеры смогут создавать собственные продукты на основе стратегий своих инвестиционных советников и управляющих.

В банке добавили, что базой для первого активно управляемого сертификата Сбера стала стратегия управления портфелем акций российского фондового рынка. Динамику стратегии отражает индекс SBERROAM, размещенный на индексной платформе банка.