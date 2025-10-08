На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер объявил о запуске нового инвестиционного продукта

Сбер первым из российских банков запустил активно управляемые сертификаты
true
true
true
close
Depositphotos

Сбер объявил о запуске нового инвестиционного продукта — активно управляемых сертификатов в формате структурной облигации. Это первый подобный инструмент на российском рынке, отметили в пресс-службе финансовой организации.

Сообщается, что новый продукт позволяет квалифицированным инвесторам получать доходность, привязанную к динамике активно управляемого индекса, который отражает результаты инвестиционной стратегии советника Sber Private Banking.

Уточняется, что активно управляемые сертификаты создаются на базе стратегии, разработанной инвестиционным советником. На индексной платформе Сбера формируется активно управляемый индекс, повторяющий динамику стратегии. Структурная облигация, стоимость которой зависит от этого индекса, может быть доступна как на бирже, так и во внебиржевом формате.

Первый сертификат Сбера предлагает диверсифицированную портфельную экспозицию на российский рынок акций. Банк планирует дальнейшее развитие линейки таких инструментов.

Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля отметил, что запуск активно управляемых сертификатов отражает развитие персонализированных инвестиционных решений.

«Мы видим, что российский рынок готов к более динамичным инвестиционным продуктам. Активно управляемые сертификаты позволят инвесторам получать повышенную доходность за счет активного управления портфелем», — отметил он.

Кроме того, Сбер готов предоставлять технологическую и инфраструктурную базу для выпуска активно управляемых сертификатов сторонними финансовыми институтами. Партнеры смогут создавать собственные продукты на основе стратегий своих инвестиционных советников и управляющих.

В банке добавили, что базой для первого активно управляемого сертификата Сбера стала стратегия управления портфелем акций российского фондового рынка. Динамику стратегии отражает индекс SBERROAM, размещенный на индексной платформе банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами