Сбер и ВШЭ подписали соглашение о внедрении цифровых технологий

Сбер и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) объединят усилия для обмена опытом и апробации новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Соглашение об этом стороны заключили в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис» в Сочи.

Документ подписали заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов и проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов.

Соглашение направлено на обмен опытом и тестирование новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Одной из ключевых задач станет внедрение в работу вуза систем визуальной и процессной аналитики на платформах Сбера «Навигатор BI» и Process Mining.

Как подчеркнул Скворцов, партнерство призвано способствовать созданию прорывных технологий.

«Наши платформы «Навигатор BI» и Process Mining применяются в различных секторах экономики и уже приносят хорошие результаты, в том числе в высшем образовании. Они позволяют руководству вуза принимать решения на основе данных, а это открывает новые возможности для повышения эффективности», — сказал он.

Ахметов добавил, что НИУ ВШЭ стремится не только сохранять лидирующие позиции, но и формировать новые стандарты управления.

«Современные вызовы требуют баланса между стратегической устойчивостью и гибкостью решений. Партнерство со Сбером строится на принципах взаимного усиления: технологическая экспертиза Сбера дополняется научно-исследовательской и аналитической базой НИУ ВШЭ. Такой симбиоз создает условия для совместной разработки инновационных управленческих решений, способных стать ориентиром для всей образовательной отрасли», — добавил он.

По его словам, внедрение современных человекоцентричных цифровых решений делает финансовое управление более прозрачным и адаптивным. Это позволяет направлять ресурсы на главную цель — повышение качества образования и развитие научного потенциала страны.