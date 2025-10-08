На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере отметили успех Moscow Startup Summit

Александр Ведяхин: Moscow Startup Summit превзошел ожидания
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Moscow Startup Summit был запланирован как практическая площадка для стартапов, инвесторов и корпораций, где они могли бы достичь конкретных бизнес-результатов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, мероприятие превзошло ожидания: за два дня фондами и частными инвесторами было анонсировано инвестиционных предложений российским стартапам на сумму 1,6 млрд рублей. Это составляет более 20% от общего объема венчурных инвестиций в России за первое полугодие 2025 года.

«Основные итоги станут полностью ясны через несколько месяцев, когда достигнутые соглашения перерастут в реальные сделки. Но уже сейчас очевидно, что саммит задал высокую планку и подтвердил готовность рынка к подобным международным встречам. Для первого мероприятия это серьезное достижение, и я уверен, что в следующем году мы сможем добиться еще большего», — отметил Ведяхин.

Он также подчеркнул важность увеличения международного участия для дальнейшего развития саммита.

«Успех любой конференции не только ее деловые итоги, но и содержательная программа. Участники обсуждали глобальные тренды: влияние генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на бизнес – от макроэкономики до автономного предпринимательства. Спикеры мирового уровня отмечали, что будущее ИИ зависит от самих предпринимателей», — рассказал первый зампред правления Сбера.

Он уточнил, что специализированные треки включали презентации международных спикеров, таких как представитель стартапа-единорога Squirrel AI. Большое внимание уделялось нетворкингу: через специальное приложение участники могли напрямую договариваться о встречах. Питч-сессии позволили 90 проектам представить свои решения инвесторам и корпорациям, многие из которых завершились договоренностями о пилотах.

«Сегодня создать прорывное решение можно быстрее, чем когда-либо. Современные инструменты, особенно генеративный ИИ, радикально ускоряют этот процесс. Но в центре всегда остается человек: его идеи, энергия, амбиции. Саммит стал пространством, где встретились технологии и люди, и именно из этой синергии рождаются настоящие прорывные проекты на благо всего общества», — подчеркнул Ведяхин.

