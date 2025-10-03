На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России установлен рекорд по объему сделок в соревновании инвесторов

Оборот Российского инвестиционного чемпионата в сентябре превысил 1 трлн рублей
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Объем сделок участников Российского инвестиционного чемпионата (РИЧ), организатором которого являются Т-Инвестиции, в сентябре превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации, уточнив, что это рекордная цифра для первого месяца чемпионата за все четыре года его проведения.

Чемпионат стартовал 8 сентября и продлится до 29 ноября этого года, его участниками уже стали 70 000 россиян с опытом в инвестировании от начального до продвинутого.

Отмечается, что чемпионат является частью «Осени трейдинга» — всероссийской инициативы Т-Инвестиций, направленной на развитие практических навыков в инвестициях и повышение финансовой грамотности жителей страны. Она также включает серию трехнедельных тематических турниров и бесплатный образовательный марафон.

Как рассказал руководитель РИЧ Виталий Черемисин, участники получают знания и рабочие стратегии от опытных трейдеров – наставников и сразу же применяют их в реальных сделках. По его словам, благодаря новому формату в 2025 году наблюдается более активное вовлечение участников — обороты по сделкам уже превысили 1 трлн рублей.

Уточняется, что соревнования инвесторов проходят в семи категориях в зависимости от стартового размера портфеля. В каждой случайным образом сформированы группы игроков до 45 человек.

20 участников, показавших наибольшую доходность в своей категории за период турнира, разделят призовой фонд в размере 160 млн рублей. Максимальный размер выигрыша — 3 млн рублей.

Кроме того, в этом сезоне РИЧ предусмотрены пять дополнительных номинаций. Часть призового фонда будет разыграна в виде виртуальных акций. Всего ожидается более 20 тыс. призовых мест. При определении победителей будет проведена фрод-проверка участников, претендующих на победу.

Как сообщает пресс-служба Т-Инвестиций, в трех предыдущих сезонах РИЧ приняли участие более 370 000 человек. За три года организаторы разыграли призовой фонд общим размером 350 000 000 рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами