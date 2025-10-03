В России установлен рекорд по объему сделок в соревновании инвесторов

Объем сделок участников Российского инвестиционного чемпионата (РИЧ), организатором которого являются Т-Инвестиции, в сентябре превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации, уточнив, что это рекордная цифра для первого месяца чемпионата за все четыре года его проведения.

Чемпионат стартовал 8 сентября и продлится до 29 ноября этого года, его участниками уже стали 70 000 россиян с опытом в инвестировании от начального до продвинутого.

Отмечается, что чемпионат является частью «Осени трейдинга» — всероссийской инициативы Т-Инвестиций, направленной на развитие практических навыков в инвестициях и повышение финансовой грамотности жителей страны. Она также включает серию трехнедельных тематических турниров и бесплатный образовательный марафон.

Как рассказал руководитель РИЧ Виталий Черемисин, участники получают знания и рабочие стратегии от опытных трейдеров – наставников и сразу же применяют их в реальных сделках. По его словам, благодаря новому формату в 2025 году наблюдается более активное вовлечение участников — обороты по сделкам уже превысили 1 трлн рублей.

Уточняется, что соревнования инвесторов проходят в семи категориях в зависимости от стартового размера портфеля. В каждой случайным образом сформированы группы игроков до 45 человек.

20 участников, показавших наибольшую доходность в своей категории за период турнира, разделят призовой фонд в размере 160 млн рублей. Максимальный размер выигрыша — 3 млн рублей.

Кроме того, в этом сезоне РИЧ предусмотрены пять дополнительных номинаций. Часть призового фонда будет разыграна в виде виртуальных акций. Всего ожидается более 20 тыс. призовых мест. При определении победителей будет проведена фрод-проверка участников, претендующих на победу.

Как сообщает пресс-служба Т-Инвестиций, в трех предыдущих сезонах РИЧ приняли участие более 370 000 человек. За три года организаторы разыграли призовой фонд общим размером 350 000 000 рублей.