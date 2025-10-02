На Moscow Startup Summit отметили рост интереса к инвестициям в стартапы

Начинающим инвесторам следует быть готовыми к тому, что они могут потерять все вложенные средства. Такой совет дал партнер-основатель 108 Capital Нимэш Кампани на Moscow Startup Summit.

В рамках сессии саммита прошло обсуждение новых возможностей венчурных инвестиций. Участники дискуссии отметили, что сегодня инвестиции в стартапы стали доступны более широкому кругу людей.

По их мнению, рост интереса к стартапам связан с развитием технологий и появлением платформ, позволяющих вкладывать небольшие суммы — до 100 тыс. рублей. Это сделало процесс инвестирования доступным для большего числа людей.

Кампани подчеркнул важность долгосрочного подхода: результат от инвестиций стоит ждать не ранее чем через 2–3 года. Он также рекомендовал диверсифицировать вложения.

«Есть статистика, что из 10 стартапов только один будет реально успешным. Если вы вкладываетесь в разные компании, есть шанс, что какая-то из них и выстрелит», — добавил он.

Эксперт добавил, что обучение основам инвестирования является важным шагом для новичков.

Напомним в СберСити, 1 и 2 октября проходит международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. В деловой программе представлено более 60 сессий с участием свыше 150 экспертов из России и других стран.

Мероприятие завершится вручением технологической премии правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards. На конкурс поступило более 1,7 тыс. заявок из 79 регионов страны. 2 октября наградят победителей в 17 номинациях, включая категории для стартапов, инвесторов, корпораций, вузов и медиа. Прямую трансляцию можно смотреть на официальном сайте саммита.