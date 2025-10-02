Сбер и «Операционное совершенство» помогут горнодобывающим предприятиям

Сбер и разработчик OES разработают ИИ-решения для развития горнодобывающей отрасли

Сбер и разработчик OES, компания «Операционное совершенство», подписали соглашение, в рамках которого стороны будут разрабатывать ИИ-решения для развития горнодобывающей отрасли, сообщает пресс-служба банка.

Документ в рамках Moscow Startup Summit подписали вице-президент Сбербанка, председатель Среднерусского банка Евгений Титов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов и генеральный директор ООО «Операционное совершенство» Владимир Свинцов.

Цифровая платформа OES использует технологии ИИ, чтобы управлять эффективностью горного производства. Платформа включает в себя балансировщик техники и мультиагентную систему. Также Сбер создаст на базе GigaChat оркестратор, чтобы распределять задачи и консолидировать информацию.

«Сбер формирует новые технологические стандарты для целых отраслей, создавая решения, которые меняют правила игры», — отметил Евгений Титов.

По словам Сергея Крылова, генеративный ИИ все больше проникает в разные сферы экономики.

«Особенно важно, что представители производственного сектора не остаются в стороне технологических изменений, а сами выступают активными проводниками перемен, стремясь обеспечить высокий уровень безопасности и максимальную производительность», — сказал он.