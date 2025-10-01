Профессор из ОАЭ рассказала о новых подходах к карьере и образованию

Важнейшим навыком для будущего станет эксперимент — умение переобучаться, адаптироваться и двигаться вперед вне зависимости от результатов. Об этом заявила приглашенный профессор бизнес-школы «Сколково», гендиректор Future Readiness Academy Селина Нери на сессии Moscow Startup Summit.

По ее мнению, в будущем неграмотными будут считаться не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не способен осваивать новые знания и пробовать себя в разных ролях.

«На наши будущие рабочие места будут влиять технологии: мы будем жить дольше, будем более здоровыми и качество жизни будет выше. Очень важно учитывать это, потому что это изменит и качество работы. Мы все будем работать и в 60, и в 70, и даже в 80 лет. Идея о том, что мы выходим на пенсию, претерпит существенные изменения, ведь долголетие меняет наш взгляд на карьерный и образовательный путь», — отметила Нери.

Она подчеркнула, что традиционная модель «обучение — работа — пенсия» уходит в прошлое, уступая место серии жизненных циклов, где каждый этап требует новых компетенций.

Нери также привела данные Всемирной организации института собственности за 2023–2024 годы: сделки с венчурным капиталом увеличились на 40%, а заявки на международные патенты выросли на 4%. В России она выделила Сбер как компанию, демонстрирующую высокую готовность к будущему.

«Процветание — секретный компонент для роста. У России есть амбиции и желание создать конкурентную и гибкую систему образования, которое соответствует потребностям бизнеса и предпринимателей. Через 5 лет в России будет более 100 технопарков и бизнес-парков, которые смогут соединить инвесторов и предпринимателей для быстрого продвижения на рынок инновационных продуктов и сервисов», — сказала эксперт.

По ее словам, Россия уже на первом месте в области инновационных кластеров в компьютерных технологиях, физике и математике, что говорит об «аппетите и готовности к будущему».

Она выделила шесть компонентов готовности к будущему: навыки, жизненный опыт, драйверы, предпочтения, влияние и потенциал. Все они отражают уровень адаптивности человека, необходимый для работы в условиях, где традиционные роли исчезнут, а решение проблем станет общим делом.