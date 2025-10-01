На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СберИнвестициях отметили популярность ИИС третьего типа

Клиенты СберИнвестиций открыли около 500 тыс. ИИС-3
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты СберИнвестиций открыли порядка 500 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сообщает пресс-служба Сбера.

За первые девять месяцев 2025 года нетто-притоки инвесторов выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной интерес к ИИС-3 проявляют состоятельные инвесторы с активами от одного миллиона рублей.

По данным на конец сентября, общий объем активов на ИИС-3 в СберИнвестициях достиг 93 млрд рублей, а нетто-притоки с начала года составили 44 млрд рублей. Наибольшее предпочтение инвесторы отдают облигациям: в третьем квартале чистые вложения в них достигли 13 млрд рублей, что составляет 61% от общего объема нетто-покупок.

На втором месте по популярности находятся акции. В течение года интерес к ним только растет: в первом квартале на акции приходилось 18% нетто-покупок, во втором — 19%, а в третьем квартале их доля увеличилась до 21%, или 4,5 млрд рублей. Лидерами покупок стали акции Сбера, ВТБ, «Лукойла», X5, «Газпрома», «Т-Технологий», «Яндекса», «Сургутнефтегаза», «Транснефти» и «Новатэка».

Согласно исследованию, наибольшим спросом ИИС-3 пользуется у состоятельных инвесторов. За год их число удвоилось, а нетто-притоки выросли почти в пять раз — с 8 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года до 37 млрд рублей в текущем году. Средний размер счета клиентов также увеличивается: медианные активы на ИИС-3 в четыре раза превышают показатели счетов старых типов.

«ИИС третьего типа становится инструментом, который все чаще выбирают состоятельные инвесторы. Для них налоговая нагрузка становится все более чувствительной, поэтому им важно иметь возможность освободить от НДФЛ доход до 30 млн рублей», — отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Она добавила, что инвесторы с активами от 100 млн рублей предпочитают облигации, доля которых в объеме нетто-покупок достигает 75%.

