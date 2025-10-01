На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский венчурный фонд проинвестирует 50 млн рублей в компанию «Роббо Технологии»

МВФ поддержал образовательный стартап на Moscow Startup Summit
Московский венчурный фонд (МВФ) проинвестирует 50 млн рублей в компанию «Роббо Технологии», производителю образовательных робототехнических комплексов и SaaS-платформы. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Moscow Startup Summit, который проходит в СберСити.

Отмечается, что «Роббо Технологии» предлагает оборудование и облачную платформу для обучения детей от 5 до 18 лет программированию, 3D-моделированию и схемотехнике. На данный момент продукты компании поставляются в 44 страны мира.

Документ подписали генеральный директор МВФ Юлия Поволоцкая и генеральный директор «Роббо Технологии» Павел Фролов. В рамках соглашения МВФ выдаст льготный займ в размере 50 млн рублей на развитие проекта.

Общий объем инвестиций в проект составит 107,8 млн рублей, включая ранее вложенные средства аккредитованных инвесторов в размере 57,8 миллионов рублей. Займ будет предоставлен под 10% годовых на срок пять лет с отсрочкой выплат на два года.

Инвестиции направлены на доработку программной части платформы, что позволит улучшить качество образования в московских школах. Сейчас около 50 столичных школ используют классы с подобными технологиями. Также средства будут использованы для расширения образовательного контента и команды разработчиков.

Напомним, Moscow Startup Summit, организованный правительством Москвы совместно со Сбером, проходит 1 и 2 октября в СберСити в Москве. Саммит собрал представителей технологического предпринимательства и инновационных компаний. Мероприятие стало площадкой для обсуждения перспектив развития технологий и подписания важных соглашений.

