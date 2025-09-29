В России оценили заявления о предкризисе банков

Говорить о полноценном предкризисном состоянии банковского сектора России пока преждевременно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, комментируя заявления банков о состоянии предкризиса.

«Этот термин выглядит скорее инструментом лоббирования для решения проблемы с блокировкой звонков. Финансовая система остается стабильной, обладает запасом ликвидности, а ЦБ России имеет опыт купирования кризисных явлений. Проблема носит технический характер, она вызывает операционные трудности, но не способна спровоцировать кризис. Решение, вероятно, будет найдено через создание реестра доверенных банковских номеров. Тем не менее на финансовом рынке накоплены значительные риски», — отметил Трепольский.

По его словам, главный фактор — высокая ключевая ставка ЦБ, которая делает кредиты дорогими и замедляет экономическую активность. Второй фактор — рекордная закредитованность населения: общий объем кредитов россиян превысил 38 трлн рублей, добавил финансист. Он сослался на данные Центробанка, по которым в 2025 году число ипотечных заемщиков превысило 10 млн человек, а кредиты в целом имеют около 50 млн россиян, то есть почти каждый третий взрослый в стране. Третий фактор — продолжающееся санкционное давление: против России введено свыше 30 тыс. ограничений, что осложняет международные расчеты и доступ к технологиям, подчеркнул эксперт.

По его словам, вероятность полномасштабного кризиса в перспективе ближайших пяти лет можно оценить как среднюю — 20–35%. Трепольский сказал, что это умеренный риск, обусловленный не внутренними сбоями банковской системы, а совокупностью внешних и макроэкономических факторов. Ключевыми угрозами эксперт назвал геополитическую нестабильность, новые санкции и возможную рецессию в мировых экономиках. Структурные проблемы — зависимость от сырьевого экспорта, технологическое отставание и демография — также создают долгосрочные вызовы, подчеркнул Трепольский.

Национальный совет финансового рынка 18 сентября предупредил ЦБ о состоянии предкризиса российских банков. Одной из причин в совете назвали введение с 1 сентября правил блокировки массовых звонков сотовыми операторами. В результате до 30% звонков банков клиентам — включая подтверждения сомнительных операций и уведомления о просрочках — просто не доходят.

