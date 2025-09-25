В Сбере назвали скорость главной опасностью мошенников

В среднем каждый 100-й взрослый житель России ежегодно подвергается действиям кибермошенников и переводит им денежные средства. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на XXII Международном банковском форуме Ассоциации банков России.

По его словам, несмотря на предпринимаемые меры, киберпреступники продолжают находить новые способы хищений. Потери россиян от кибермошенничества в 2025 году могут превысить показатель прошлого года и достичь 340 млрд рублей.

Ключевым преимуществом злоумышленников Кузнецов назвал скорость: на адаптацию им требуется несколько дней, в то время как внедрение мер противодействия занимает месяцы.

Отмечается, что с начала года Сбер вернул россиянам 2,4 млрд рублей со счетов дропов в разных банках. Этот показатель более чем вдвое превышает результат 2024 года.

Также банк поддерживает второй пакет законодательных инициатив по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 2.0»), предусматривающий обязательное использование государственной информационной системы «Антифрод» при проверке операций и возмещение клиентам средств в случае пропуска мошеннических транзакций.

Среди других мер — создание базы IMEI для блокировки мошеннических телефонов, маркировка звонков и борьба со спамом и фишингом.

Кроме того, Кузнецов отметил необходимость вовлечения в противодействие мошенничеству не только банков, но и операторов связи, ИТ-компаний и криптобирж. По его словам, только системные и быстрые действия позволят изменить ситуацию.