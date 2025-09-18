На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Wildberries снизили лицензионный платеж для новых продавцов в шесть раз

Wildberries снизил стоимость входа на площадку для молодого бизнеса
Shutterstock

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) снизила размер лицензионного платежа при регистрации для новых продавцов в шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Размер платежа уменьшился с 30 тыс. до 5 тыс. рублей. В РВБ считают, что это изменение поддержит быстрый старт и развитие молодого бизнеса в преддверии высокого сезона в сфере электронной коммерции.

«Лицензионный платеж вносится новыми продавцами при регистрации личного кабинета на портале WB Партнеры. Платеж позволяет убедиться, что продавец регистрируется на платформе с реальным намерением вести бизнес. Маркетплейс начисляет сумму платежа в виде бонусов на баланс рекламного кабинета — их продавцы могут потратить для продвижения товаров», — пояснили в компании.

Отмечается, что для продавцов из стран СНГ размер лицензионного платежа будет эквивалентен сумме в национальной валюте. Расчет будет производится с учетом курса, действующего на дату внедрения изменения.

Помимо снижения платежа, компания также усиливает логистическую инфраструктуру к высокому сезону. Так, летом пропускная способность складов была увеличена на 50%.

РВБ также запустила специальную акцию для партнеров, которая предполагает бесплатное хранение товаров до конца года на шести ключевых складах компании. Кроме того, маркетплейс предоставит 60 дней бесплатного хранения на любом из складов с момента поставки. Эти меры направлены на поддержку продавцов, работающих с сезонной и быстрооборачиваемой продукцией.

Предполагается, что изменения позволят новым участникам рынка быстрее адаптироваться и развивать свой бизнес на платформе.

