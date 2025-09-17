Бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей привлечет более 4 млрд рублей кредитов

Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей сможет привлечь более 4 млрд рублей кредитов во втором полугодии 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Поддержка будет оказана через механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, который позволяет предпринимателям получать займы при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения.

Специальные лимиты поручительств доступны в банках-партнерах: Сбере, Альфа-Банке, МСП Банке, ВТБ и ПСБ.

«Зонтичные» поручительства позволяют предпринимателям получать банковские кредиты при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения. Наш анализ показывает, что у предпринимателей, получивших кредит с господдержкой в виде «зонтичных» поручительств в 2024 году в 2-3 раза быстрее растет доход и занятость», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В организации пояснили, что этот механизм является одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта по развитию МСП. Он интегрирован в разрабатываемую программу восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Для стимулирования кредитования бизнеса был запущен специальный лимит «зонтичных» поручительств, обеспечивающий повышенный уровень покрытия рисков для банков. По итогам первого полугодия 2025 года объем кредитов с господдержкой в виде таких поручительств составил 4,1 млрд рублей.

Наиболее высокие темпы роста за счет «зонтичных» поручительств продемонстрировали компании в сфере информации и связи (увеличение в 8,1 раза), сельского хозяйства (в 3,4 раза) и научно-технической деятельности (в 3 раза).

Напомним, «зонтичный» механизм предполагает выделение банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых они выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% суммы кредита. Максимальная сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке действия до 10 лет.