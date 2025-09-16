Cбер выпустил лимитированный платежный стикер для поклонников футбола

Россияне смогут приобрести платежные стикеры в виде футбольного мяча. Они выпущены Сбером к старту матчей Лиги Чемпионов УЕФА 25/26 в онлайн-кинотеатре Okko, сообщила пресс-служба Сбера.

Приобрести стикеры можно с 16 сентября.

Отмечается, что для заказа стикера необходимо заполнить заявку на официальном сайте Сбера и выбрать новый футбольный дизайн. Забрать стикер можно будет в одном из офисов банка.

В банке пояснили, что стикер — аналог «СберКарты», обслуживается на тех же условиях и тоже гарантирует безопасность операций, просто имеет другой формат. При помощи стикера можно как оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, так и снимать наличные в банкоматах.

Кроме того, стикер можно привязать к платежному счету существующей «СберКарты» или же выпустить к новому.