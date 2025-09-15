Новосибирский завод сэндвич-панелей может сменить владельца

Инвестиционная компания А1 объявила о намерении полностью выкупить Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП), входящий в число ключевых поставщиков сэндвич-панелей для крупнейшего российского бизнеса. В компании сообщили, что уже направили предложение двум совладельцам предприятия Денису Тузко и Ивану Притчину.

Отмечается, что завод поставляет строительный утеплительный материал крупнейшими компаниям России. За последние годы предприятие от состояния предбанкротства перешло к успешной и прибыльной работе. В частности, выручка НЗСП с 2021 года выросла в 10 раз, и в 2024 году составила более шести млрд руб.

Сообщается, что компания А1 заинтересовалась покупкой предприятия на фоне появления разногласий между акционерами НЗСП и возникшего на их фоне риска невыполнения обязательств перед клиентами и сотрудниками.

«Для нас важно не только сохранить бизнес, но и обеспечить выполнение всех обязательств перед трудовым коллективом, клиентами и партнерами завода. Мы видим, какую ценность он несет для экономики страны, и уверены, что компания должна развиваться на принципах прозрачного управления», — сообщил генеральный директор А1 Александр Файн.

Компания намерена приобрести доли обоих акционеров, чтобы консолидировать предприятие и снять противоречия между совладельцами.