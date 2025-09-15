На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новосибирский завод сэндвич-панелей может сменить владельца

Компания А1 начала переговоры о покупке Новосибирского завода сэндвич-панелей
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Инвестиционная компания А1 объявила о намерении полностью выкупить Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП), входящий в число ключевых поставщиков сэндвич-панелей для крупнейшего российского бизнеса. В компании сообщили, что уже направили предложение двум совладельцам предприятия Денису Тузко и Ивану Притчину.

Отмечается, что завод поставляет строительный утеплительный материал крупнейшими компаниям России. За последние годы предприятие от состояния предбанкротства перешло к успешной и прибыльной работе. В частности, выручка НЗСП с 2021 года выросла в 10 раз, и в 2024 году составила более шести млрд руб.

Сообщается, что компания А1 заинтересовалась покупкой предприятия на фоне появления разногласий между акционерами НЗСП и возникшего на их фоне риска невыполнения обязательств перед клиентами и сотрудниками.

«Для нас важно не только сохранить бизнес, но и обеспечить выполнение всех обязательств перед трудовым коллективом, клиентами и партнерами завода. Мы видим, какую ценность он несет для экономики страны, и уверены, что компания должна развиваться на принципах прозрачного управления», — сообщил генеральный директор А1 Александр Файн.

Компания намерена приобрести доли обоих акционеров, чтобы консолидировать предприятие и снять противоречия между совладельцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами