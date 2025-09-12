На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян хотят купить жилье в другом регионе

Более 60% опрошенных россиян хотят жилье в другом регионе для смены обстановки
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян (63%) хотели бы купить квартиру в другом регионе, чтобы время от времени менять место жительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

Из них каждый пятый опрошенный (22%) предпочел бы приобрести квартиру в Краснодарском крае. Еще 16% рассматривают для себя покупку жилья в Санкт-Петербурге, чуть меньше (13%) — в Крыму. По 11% респондентов рассматривают для внутренней миграции Москву, Московскую и Ленинградскую области.

6% опрошенных рассматривают покупку квартиры как способ справиться с осенней хандрой.

«По результатам опроса, лидером для внутренней релокации стал именно Краснодарский край. Однако в реальности ситуация выглядит иначе: по данным «Дом.РФ», за первое полугодие 2025 года продажи жилья в регионе сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что высокий интерес не всегда переходит в реальные сделки — вероятно, на это влияют рост цен, конкуренция и инфраструктурные ограничения», — отметили в пресс-службе Level Group.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Ранее российские риелторы зафиксировали оживление спроса на готовое жилье.

