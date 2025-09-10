В России снижается число магазинов сети «Фасоль»

Сеть «Фасоль», которую в России развивает немецкая Metro, по состоянию на июль 2025 года сократилась почти на 9% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

С таким снижением компания столкнулась несмотря на то, что в сфере продуктового ритейла наблюдается активный рост франшиз. Однако, по данным издания, в этом сегменте и большая конкуренция. Свои франчайзинговые программы запустили другие крупные ритейлеры, поэтому удержать франчайзи приходится довольно сложно.

По данным издания, в июле 2025 года число торговых точек сети «Фасоль», которая развивается исключительно по франчайзингу, в целом по России составило 1,3 тыс. Это на 8,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из подсчетов Infoline. При этом, по данным аналитиков, «Фасоль» входит в топ-5 продуктовых ритейлеров по числу действующих торговых объектов.

Как сообщает Forbes, обороты франчайзинга и число заключенных договоров в 2025 году растут, и объем рынка в этом направлении за год может увеличиться на 9% — до 3,32 трлн руб., тогда как в 2024-м он вырос на 13%.

Ранее «Пятерочка» заявила о планах увеличить в 2025 году число франчайзинговых точек до 700.