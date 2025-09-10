На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России снижается число магазинов сети «Фасоль»

Сеть «Фасоль» сократила количество магазинов почти на 9%
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Сеть «Фасоль», которую в России развивает немецкая Metro, по состоянию на июль 2025 года сократилась почти на 9% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

С таким снижением компания столкнулась несмотря на то, что в сфере продуктового ритейла наблюдается активный рост франшиз. Однако, по данным издания, в этом сегменте и большая конкуренция. Свои франчайзинговые программы запустили другие крупные ритейлеры, поэтому удержать франчайзи приходится довольно сложно.

По данным издания, в июле 2025 года число торговых точек сети «Фасоль», которая развивается исключительно по франчайзингу, в целом по России составило 1,3 тыс. Это на 8,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из подсчетов Infoline. При этом, по данным аналитиков, «Фасоль» входит в топ-5 продуктовых ритейлеров по числу действующих торговых объектов.

Как сообщает Forbes, обороты франчайзинга и число заключенных договоров в 2025 году растут, и объем рынка в этом направлении за год может увеличиться на 9% — до 3,32 трлн руб., тогда как в 2024-м он вырос на 13%.

Ранее «Пятерочка» заявила о планах увеличить в 2025 году число франчайзинговых точек до 700.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами