На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ВЭФ определили направления развития арктической логистики

Алексей Чекунков: объем инвестиций в ДФО и Арктику превысил 11 трлн рублей
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

За первые 10 лет развития Дальнего Востока промышленный рост оказался быстрее, чем в среднем по России заявил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Нам по пути» в рамках ВЭФ.

Участники сессии обсуждали возможности создания трансарктического транспортного коридора и вопросы взаимодействия бизнеса и государства для стабильности и безопасности проекта.

Как отметил Чекунков, объем инвестиций в основной капитал в ДФО за 10 лет рос в 2,5 раз быстрее, чем в среднем по России.

«Объем строительных работ увеличился в три раза, ввод жилья — в два раза, добыча полезных ископаемых — более чем в три раза. Общий объем инвестиций в Дальний Восток и Арктику превысил 11 триллионов рублей», — сказал он.

По словам Чекункова, обеспечение провозной мощности Северного морского пути для вывоза продукции инвестиционных проектов стало отдельным вызовом. Он добавил, что суммарные вложения в экономику Арктики от инвестиционных проектов превысили 30 трлн рублей.

Также министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, как надо выстраивать развитие маршрута.

«Если продолжать аналогию с Луной, Северный морской путь должен быть беспилотным. Это задача сложная», — сказал он.

Он добавил, что также необходимо строить ледоколы, восстанавливать системы аварийно-спасательного флота и решать другие задачи.

Участники сессии пришли к общему мнению, что государство и бизнес должны работать согласованно с другими отраслями, чтобы сформировать трансарктический транспортный коридор на основе Северного морского пути.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами