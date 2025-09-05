На ВЭФ определили направления развития арктической логистики

За первые 10 лет развития Дальнего Востока промышленный рост оказался быстрее, чем в среднем по России заявил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Нам по пути» в рамках ВЭФ.

Участники сессии обсуждали возможности создания трансарктического транспортного коридора и вопросы взаимодействия бизнеса и государства для стабильности и безопасности проекта.

Как отметил Чекунков, объем инвестиций в основной капитал в ДФО за 10 лет рос в 2,5 раз быстрее, чем в среднем по России.

«Объем строительных работ увеличился в три раза, ввод жилья — в два раза, добыча полезных ископаемых — более чем в три раза. Общий объем инвестиций в Дальний Восток и Арктику превысил 11 триллионов рублей», — сказал он.

По словам Чекункова, обеспечение провозной мощности Северного морского пути для вывоза продукции инвестиционных проектов стало отдельным вызовом. Он добавил, что суммарные вложения в экономику Арктики от инвестиционных проектов превысили 30 трлн рублей.

Также министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, как надо выстраивать развитие маршрута.

«Если продолжать аналогию с Луной, Северный морской путь должен быть беспилотным. Это задача сложная», — сказал он.

Он добавил, что также необходимо строить ледоколы, восстанавливать системы аварийно-спасательного флота и решать другие задачи.

Участники сессии пришли к общему мнению, что государство и бизнес должны работать согласованно с другими отраслями, чтобы сформировать трансарктический транспортный коридор на основе Северного морского пути.