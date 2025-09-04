Проект многофункциональной банковской карты масштабируют на всю Россию

ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса «Цифровая среда» в нескольких субъектах России, включая Дальний Восток, позволяющий сделать банковскую карту финансовой организации проездным, пропуском в учебное заведение и на работу. Интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний, заявил на полях Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Уточняется, что ВТБ продолжает развивать проект «Цифровая среда» в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Жители и гости полуострова уже могут сделать в «ВТБ Онлайн» свою банковскую карту МИР проездным на всем общественном транспорте, включая льготный, а также пропуском на работу, в вуз или в школу.

Аналогичный функционал пилотируется внедрить в нескольких регионах России в школах, вузах и крупных организациях. В пилотном проекте на Дальнем Востоке примет участие также Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписано на ВЭФ-2025.

«Такие повседневные сервисы облегчают жизнь и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений», — подчеркнул Пахомов.

В компании подчеркнули, что технология «Цифровой среды» открывает новые возможности по быстрой цифровизации сервисов и систем для государственных учреждений и частных компаний. ВТБ пригласил регионы России и крупные предприятия к диалогу по подобным проектам.