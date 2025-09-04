На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Проект многофункциональной банковской карты масштабируют на всю Россию

ВТБ будет развивать сервис «Цифровая среда» во всех регионах России
ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса «Цифровая среда» в нескольких субъектах России, включая Дальний Восток, позволяющий сделать банковскую карту финансовой организации проездным, пропуском в учебное заведение и на работу. Интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний, заявил на полях Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Уточняется, что ВТБ продолжает развивать проект «Цифровая среда» в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Жители и гости полуострова уже могут сделать в «ВТБ Онлайн» свою банковскую карту МИР проездным на всем общественном транспорте, включая льготный, а также пропуском на работу, в вуз или в школу.

Аналогичный функционал пилотируется внедрить в нескольких регионах России в школах, вузах и крупных организациях. В пилотном проекте на Дальнем Востоке примет участие также Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписано на ВЭФ-2025.

«Такие повседневные сервисы облегчают жизнь и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений», — подчеркнул Пахомов.

В компании подчеркнули, что технология «Цифровой среды» открывает новые возможности по быстрой цифровизации сервисов и систем для государственных учреждений и частных компаний. ВТБ пригласил регионы России и крупные предприятия к диалогу по подобным проектам.

ВЭФ-2025
