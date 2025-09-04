Госкомпании закупили у МСП производственной продукции на 2,8 трлн рублей

За первые 7 месяцев 2025 года госкомпании закупили у МСП продукции производственного значения на 2,8 трлн рублей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках ВЭФ.

Он отметил, что всего было заключено более 277 тыс. договоров с 95 тыс. субъектов МСП.

«Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек», — сказал Решетников.

Также совокупный объем закупок у МСП по 223-Ф3 с начала 2025 года достиг 4,6 трлн рублей.

Больше всего договоров заключено в сфере продукции обрабатывающих производств (1,5 трлн рублей), сооружений и строительных работ (1,4 трлн рублей), административных и вспомогательных услуг (0,3 трлн рублей), а также связанных с научной, профессиональной и инженерно-технической деятельностью услуг (0,3 трлн рублей).

«Закупка производственной продукции у малого и среднего бизнеса — позитивный тренд, который мы наблюдаем. Значит, растет как уровень качества выпускаемой продукции, так и уровень доверия госкомпаний к МСП», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кроме того, Исаевич призвал предпринимателей пользоваться цифровой платформой МСП.РФ через «Сервис 360» в случае неисполнения заказчиками обязательств по оплате.

По данным Корпорации МСП, наибольший прирост объема договоров зафиксирован в Татарстане (129 млрд рублей), Ростовской области (29 млрд рублей), ХМАО и Приморском крае (по 17 млрд рублей), а также в Самарской области (16 млрд рублей).