На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госкомпании закупили у МСП производственной продукции на 2,8 трлн рублей

Совокупный объем закупок госкомпаний у МСП достиг 4,6 трлн рублей за 7 месяцев
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

За первые 7 месяцев 2025 года госкомпании закупили у МСП продукции производственного значения на 2,8 трлн рублей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках ВЭФ.

Он отметил, что всего было заключено более 277 тыс. договоров с 95 тыс. субъектов МСП.

«Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек», — сказал Решетников.

Также совокупный объем закупок у МСП по 223-Ф3 с начала 2025 года достиг 4,6 трлн рублей.

Больше всего договоров заключено в сфере продукции обрабатывающих производств (1,5 трлн рублей), сооружений и строительных работ (1,4 трлн рублей), административных и вспомогательных услуг (0,3 трлн рублей), а также связанных с научной, профессиональной и инженерно-технической деятельностью услуг (0,3 трлн рублей).

«Закупка производственной продукции у малого и среднего бизнеса — позитивный тренд, который мы наблюдаем. Значит, растет как уровень качества выпускаемой продукции, так и уровень доверия госкомпаний к МСП», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кроме того, Исаевич призвал предпринимателей пользоваться цифровой платформой МСП.РФ через «Сервис 360» в случае неисполнения заказчиками обязательств по оплате.

По данным Корпорации МСП, наибольший прирост объема договоров зафиксирован в Татарстане (129 млрд рублей), Ростовской области (29 млрд рублей), ХМАО и Приморском крае (по 17 млрд рублей), а также в Самарской области (16 млрд рублей).

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами