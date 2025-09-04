Альфа-Банк и DNS Group объявили о сотрудничестве

Альфа-Банк и DNS Group подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого стороны будут развивать финансирование совместных проектов, сообщает пресс-служба банка.

Документ в рамках ВЭФ подписали старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Денис Кутасов и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.

В рамках сотрудничества Альфа-Банк выступит в качестве финансового партнера в Приморском крае и примет участие в строительстве жилой агломерации «DNS Сити».

«Это соглашение открывает новые горизонты для внедрения современных финансовых инструментов и банковских технологий в совместные проекты», — отметил Кутасов.

Он добавил, что город-спутник Владивостока станет домом для 80 тыс. жителей региона.

Также Дмитрий Алексеев подчеркнул, что подписание соглашения является логичным шагом в развитии партнерских отношений с Альфа-Банком.

«Мы видим большой потенциал в объединении наших усилий и экспертизы для реализации масштабных и значимых проектов», — сказал он.