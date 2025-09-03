На ВЭФ предложили создать единый календарь событий Дальнего Востока

В правительстве Якутии назвали событийный туризм одним из драйверов экономики

Событийный туризм оказывает значительный экономический эффект для Якутии, заявил заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов в рамках сессии форума креативных индустрий «Экономика фестиваля. Потенциал событийной индустрии Дальнего Востока» на ВЭФ.

Он отметил, что по итогам II Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике» было подписано 34 соглашения на общую сумму инвестиций в 1 млрд рублей.

«Это прямые вложения в креативный бизнес, создание новых продуктов и выход наших локальных брендов на международные рынки», — рассказал Семенов.

Также он рассказал о других значимых фестивалях и событиях, проходящих в Якутии.

«Самый масштабный национальный праздник Ысыах Туймаады ежегодно привлекает тысячи гостей. За последние 10 лет количество участников увеличилось до более чем 210 тыс. человек. Также в Якутии проходит фестиваль «Зима начинается в Якутии», ежегодный форум «Цифровой алмаз» и другие», — рассказал он.

По словам Семенова, проведение первого Global Entertainment Market (GEM) создаст мультипликативный эффект.

«Увеличиваются заказы для местных производителей, заполняются гостиницы и развиваются сопутствующие услуги», — сказал он.

Семенов подчеркнул, что развитие событийного туризма является одной из ключевых задач стратегии развития туризма в регионе.

«Наши крупные мероприятия привлекают множество туристов в республику. В этом направлении мы видим большой потенциал также в национальной подледной рыбалке «Мунха», — сказал он.

Кроме того, Семенов предложил создать единый календарь событий, чтобы «вместе реализовать уникальный культурный и природный потенциал Дальнего Востока».

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».