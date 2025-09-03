На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВЭФ предложили создать единый календарь событий Дальнего Востока

В правительстве Якутии назвали событийный туризм одним из драйверов экономики
true
true
true
close
ВЭФ

Событийный туризм оказывает значительный экономический эффект для Якутии, заявил заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов в рамках сессии форума креативных индустрий «Экономика фестиваля. Потенциал событийной индустрии Дальнего Востока» на ВЭФ.

Он отметил, что по итогам II Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике» было подписано 34 соглашения на общую сумму инвестиций в 1 млрд рублей.

«Это прямые вложения в креативный бизнес, создание новых продуктов и выход наших локальных брендов на международные рынки», — рассказал Семенов.

Также он рассказал о других значимых фестивалях и событиях, проходящих в Якутии.

«Самый масштабный национальный праздник Ысыах Туймаады ежегодно привлекает тысячи гостей. За последние 10 лет количество участников увеличилось до более чем 210 тыс. человек. Также в Якутии проходит фестиваль «Зима начинается в Якутии», ежегодный форум «Цифровой алмаз» и другие», — рассказал он.

По словам Семенова, проведение первого Global Entertainment Market (GEM) создаст мультипликативный эффект.

«Увеличиваются заказы для местных производителей, заполняются гостиницы и развиваются сопутствующие услуги», — сказал он.

Семенов подчеркнул, что развитие событийного туризма является одной из ключевых задач стратегии развития туризма в регионе.

«Наши крупные мероприятия привлекают множество туристов в республику. В этом направлении мы видим большой потенциал также в национальной подледной рыбалке «Мунха», — сказал он.

Кроме того, Семенов предложил создать единый календарь событий, чтобы «вместе реализовать уникальный культурный и природный потенциал Дальнего Востока».

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

ВЭФ-2025
