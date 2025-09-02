В ВШЭ рассказали о перспективах малых технологических компаний в России

ВШЭ: через 5-10 лет МТК могут стать лидерами в высокотехнологичных секторах

Малые технологические компании (МТК) в ближайшие 5–10 лет могут занять лидирующие позиции в сложных технологических секторах. Об этом заявил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников.

По его словам, адресная господдержка существенно ускоряет развитие таких компаний. Он считает, что их динамичное развитие и увеличение их численности важно для любой национальной экономики и поддерживается практически в любой стране.

«Отрадно, что работой с ними занялись на федеральном уровне в России. Наши замеры показывают, что рост среднегодовой выручки МТК в период с 2020 по 2023 год составил 18%, тогда как по всем компаниям страны, включая крупный бизнес, этот показатель 8%», — отметил он.

Согласно данным Корпорации МСП, средний объем дохода одной компании, получившей господдержку по льготной спецпрограмме Минэкономразвития и Корпорации МСП для малых технологических компаний, с 2021 года (до запуска программы) по 2024 год увеличился на 174,8% – с 337 млн до 926,2 млн рублей.

При этом отмечается, что в целом по сегменту МТК рост доходов составил 77,4%: с 107,7 млн рублей в 2021 году до 191 млн в 2024 году.

Кроме того, эти компании создали 6,8 тысяч новых рабочих мест.

«На одну компанию-получателя поддержки пришлось почти 24 новых рабочих места, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по сегменту МТК», — сообщили в Корпорации МСП.

Медовников подчеркнул, что экономический эффект от господдержки МТК следует оценивать в перспективе 2–3 лет, учитывая длинные производственные циклы и высокую наукоемкость продукции.

По его мнению, в развитии своих технологий нельзя рассчитывать на быстрый результат, а нужно действовать на дистанции. Он уточнил, что полноценный технологический суверенитет страны невозможен без поддержки компаний, которые этим занимаются.

«Вместе с Корпорацией МСП мы запустили скейларатор для быстрорастущих МТК. Именно быстрорастущие МТК с чемпионскими амбициями, как показывает мировой опыт, в перспективе 5-10 лет роста могут претендовать роль национальных лидеров в самых сложных технологических секторах», — заявил Медовников.