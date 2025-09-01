На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбербанк допустил устойчивый рост кредитования юрлиц

Попов: во втором полугодии 2025-го корпоративное кредитование может начать расти
Depositphotos

В случае, если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России сохранится, во второй половине текущего года корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту. Об этом заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Топ-менеджер Сбера отметил, что с начала 2025 года корпоративный кредитный портфель банков в России по состоянию на 1 августа вырос на 1%. По его словам, рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но его темпы замедлились.

Попов объяснил данную динамику высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, включая банковские кредиты.

Также он добавил, что динамика доли дружественных валют в корпоративном портфеле остается положительной, на текущий момент она составляет примерно 53,5% валютного баланса. По мнению Попова, стала заметна эффективность усилий Центробанка по девалютизации — среди клиентов Сбера фиксируется рост интереса именно к рублевым привлечениям. При этом ряд клиентов по-прежнему заинтересованы в валютных кредитах. «Но это прежде всего валюты дружественных стран», — уточнил топ-менеджер Сбера.

Попов также сообщил, что в период высокой ключевой ставки корпоративные клиенты все чаще выбирают плавающие ставки — такие кредиты позволяют бизнесу гибко реагировать на изменения рыночных условий.

«Доля таких кредитов в портфеле Сбера выросла с 71% до 74% за год», — уточнил он.

Сбербанк, по словам Попова, ожидает изменение тренда в сторону роста доли кредитов по фиксированным ставкам, так как они снижаются вслед за ключевой.

