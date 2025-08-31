«Полная чушь»: министр труда Германии поспорила с Мерцем

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала «полной чушью» заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не может позволить себе существующую социальную систему. Об этом пишет Das Bild.

«Эти разговоры о том, что мы больше не можем финансировать систему социальной защиты, извините за выражение, полная чушь», — сказала министр.

Она добавила, что социальное государство необходимо для сплоченности общества, а говорить нужно о том, как привлечь к его финансированию состоятельных граждан.

В интервью ZDF накануне Мерц потребовал прибегнуть к мерам жесткой экономии. По его словам, Германия «живет не по средствам» и не может позволить себе нынешнюю систему социальной защиты. На эту тему канцлер высказывался и до этого. Так, на конференции правящего Христианско-демократического союза в Оснабрюке на прошлой неделе он говорил, что современная модель социального государства в ФРГ не является финансово устойчивой. В связи с этим политик призвал пересмотреть систему пособий, на которую в этом году было потрачено больше, чем в рекордном по расходам 2024 году.

Ранее в Германии предупредили, что страна рискует стать «больным человеком Европы».