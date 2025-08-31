На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт прокомментировал сообщения о проблемах в российско-индийском партнерстве

Политолог Андрианов: «Роснефть» была и останется надежным партнером Индии
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Публикации о «фатальных проблемах» в российско-индийском энергетическом партнерстве выгодны лишь недоброжелателям, заинтересованным в подрыве сотрудничества Москвы и Нью-Дели, реальная картина принципиально иная: проекты приносят прибыль индийским компаниям, а «Роснефть» выполняет все обязательства. Об этом заявил в «Ведомостях» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

«Россия и Индия выстроили прочное взаимодействие в нефтегазовой отрасли, берущее начало в 90-х годах прошлого века. Накоплен достаточно солидный опыт не просто торговли энергоресурсами, но и реализации совместных проектов. Партнерство не только сохраняется, но и продолжает развиваться», — подчеркнул эксперт.

Ключевой пример, по его словам — проект «Ванкорнефть», где индийским структурам принадлежит 49,9%, а оператором выступает «Роснефть» с долей 50,1%. Несмотря на сообщения индийских СМИ о «заблокированных» дивидендах компании ONGC в 350 млн долларов, «Роснефть» ранее уже сообщала: средства начислены и находятся на счетах партнеров. Российская компания еще в августе 2024 года заявляла, что задолженности по выплатам отсутствуют, а вопрос дальнейшего перевода денег зависит от индийской стороны.

Не менее показателен, считает Андриянов, проект «Сахалин-1». Как он напомнил, индийские компании уже заработали на совместных проектах с «Роснефтью» около 9 млрд долларов — почти в два раза больше вложенных средств. При этом сама «Роснефть» не раз предпринимала шаги, чтобы помочь партнерам выполнить новые условия участия, включая создание ликвидационного фонда.

«Роснефть» делает все возможное для сохранения диалога и поддержки индийских компаний. Заявления о якобы непреодолимых трудностях выгодны лишь Вашингтону и направлены на дискредитацию двусторонних отношений», — отметил Андрианов.

По его мнению, вместо нагнетания ситуации индийская сторона должна сосредоточиться на практических шагах по адаптации к рестрикциям. «Российская сторона уже сделала все возможное для восстановления всех бизнес-процессов. Дело — за индийскими партнерами», — заключил эксперт.

