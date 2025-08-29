На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер запустил возможность делиться премиальным обслуживанием

Клиенты Сбера смогут подключить близких к премиальным привилегиям
Shutterstock

Сбер объявил о запуске новой опции, позволяющей клиентам с премиальным обслуживанием делиться привилегиями с близкими. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Опция предполагает, что в случае, когда суммарные остатки на счетах, вкладах и инвестициях двух участников составляют не менее 10 млн рублей на конец месяца, оба клиента получат полный набор премиальных услуг.

В пакет премиального обслуживания входят особые условия по финансовым продуктам, а также сервисы для повседневной жизни и путешествий. Клиенты могут рассчитывать на повышенные ставки по вкладам, кешбэк бонусами «Спасибо» в 19 категориях (из которых можно выбрать до 6), а также доступ к бизнес-залам в аэропортах — до 6 проходов в месяц. Также предусмотрена компенсация расходов на рестораны в аэропортах и две поездки на такси в месяц за бонусы «Спасибо».

Кроме того, для защиты семьи предлагается комплексная страховка, покрывающая родителей и детей. При этом для ежедневных задач доступна подписка СберПрайм, включающая мультимедийные сервисы и скидки.

В банке уточнили, что чтобы пригласить близкого человека старше 18 лет, достаточно воспользоваться приложением СберБанк Онлайн или обратиться в офис банка. При выполнении условий по остаткам на счетах премиальное обслуживание активируется для обоих участников уже седьмого числа следующего месяца.

Отмечается, что управление финансами остается полностью автономным: каждый участник видит только свои счета и траты. Приглашение подтверждается онлайн через уведомление от номера 900, без необходимости личного визита в офис. Отключить доступ к привилегиям можно в любой день, кроме седьмого числа. Поделиться премиальным обслуживанием можно только с одним человеком, но при необходимости выбор легко изменить.

