Сбер и Новосибирская область займутся развитием технологий ИИ

Андрей Белевцев: внедрение российских ИИ-моделей делает жизнь людей лучше
Shutterstock

Сбер и правительство Новосибирской области будут совместно развивать технологии искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Сбера.

Соответствующее соглашение в рамках XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и губернатор региона Андрей Травников.

В рамках сотрудничества стороны будут развивать и внедрять инновационные решения и создавать технологические сервисы для населения и бизнеса.

Как отметил Белевцев, отечественные решения на подобии GigaChat гарантируют максимальную защиту данных.

«Внедряя российские AI-модели в бизнес-процессы, мы не просто повышаем эффективность госуправления, но и делаем жизнь людей лучше, а госуслуги — доступнее», — сказал он.

