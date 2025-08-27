На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк объявил о масштабных кадровых изменениях

В Альфа-Банке провели кадровые изменения в рамках финтех-трансформации
пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк провел ряд кадровых перестановок в рамках масштабной финтех-трансформации. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ранее возглавлявший маркетинг, дизайн, коммуникации, онлайн-продажи и центр исследования клиентского опыта Alfa Research Center Алексей Гиязов назначен директором розничного бизнеса. На эту должность он пришел на смену Ивану Пяткову, который перешел на позицию заместителя генерального директора Билайна. При этом Иван Пятков сохранит связь с «Альфа-Групп» в качестве независимого члена наблюдательных и консультационных советов нескольких компаний холдинга.

На должность IT-директора Альфа-Банка назначен Алексей Фетисов, ранее руководивший одной из ведущих технологических компаний России — «Т1». Его предшественник Виталий Задорожный сосредоточится на собственных проектах.

Директором по маркетингу стал Тимур Зулкарнаев, ранее возглавлявший департамент бизнес-маркетинга банка.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский подчеркнул важность изменений.

«Альфа-Банк, как один из технологических бизнес-лидеров страны, развивается опережающими темпами и проходит масштабную финтех-трансформацию. Ее цель — предложить клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач», — отметил он.

По его словам, структурные изменения направлены на поддержку этой трансформации.

«Я хотел бы особо поблагодарить Ивана и Виталия за их профессионализм и неравнодушие, за слаженную работу в команде и за выдающийся вклад в стремительное развитие Альфа-Банка и вывод его на новый масштаб. Желаю им успехов в будущих проектах», — добавил Верхошинский.

