Альфа-Банк получил наивысший кредитный рейтинг

Китайское рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd присвоило Альфа-Банку наивысший кредитный рейтинг на уровне ААА по национальной шкале, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, аналитики агентства отметили системную значимость банка для экономики, качество активов и прозрачную систему корпоративного управления.

«Альфа-Банк имеет четкую стратегию развития. Максимально возможный кредитный рейтинг — важный стратегический актив для дальнейшей работы на международной арене, который является лучшим доказательством того, что выбранный нами курс — верный», — сказал он.

Напомним, China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. (China Lianhe) – одно из крупнейших кредитно-рейтинговых агентств Китая.