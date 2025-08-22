На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские предприниматели заинтересовались брендингом

Яндекс Маркет: свыше 50% предпринимателей назвали бренд важным для продаж
true
true
true
close
Unsplash

Треть предпринимателей считают, что вкладываться в бренд обязательно для развития бизнеса, свыше половины — что сейчас продвигать марку проще в e-commerce. Такими данными поделился Яндекс Маркет на основании опроса более 1200 россиян, которые ведут свое дело в ритейле.

В компании сообщили, что больше половины опрошенных (52%) уверены, что бренд напрямую влияет на продажи, и отметили, что успешная марка помогает сформировать стиль, с которым себя ассоциируют потребители (43%), и мотивирует их совершать повторные покупки (35%).

Кроме того, по мнению респондентов, бренд повышает узнаваемость (31%), выделяет магазин среди конкурентов (27%) и укрепляет доверие к товару (21%).

В компании отметили, что потребители обращают особое внимание на бренд в интернете. Почти две трети селлеров уверены, что покупатели чаще смотрят на производителя, когда приобретают что-то онлайн. Подчеркивается, что важнее всего это для продавцов товаров в категориях «одежда и обувь» (42%), «красота и здоровье» (40%), «электроника» (35%) и «товары для детей» (22%).

Уточняется, что из-за роста внимания к маркам компании активнее работают над брендингом. В 9 из 10 случаев предприниматели уже вкладываются в бренд или планируют это в ближайшем будущем. Также почти 40% активно развивают марку, еще четверть начали работу. 55% предпринимателей считают, что построить узнаваемость легче именно в e-commerce.

В компании добавили, что бизнес использует разные инструменты для развития бренда. Чаще всего предприниматели вкладываются в логотипы и фирменный стиль (37%), оформление витрин на маркетплейсах (36%) и создание карточек товара (31%). Также бюджеты выделяют на продвижение в соцсетях (31%), рекламные инструменты на маркетплейсах и сотрудничество с блогерами (25%).

В целом, большинство предпринимателей считают вложения в бренд важными и готовы тратить на построение марки больше запланированного, если будет необходимо, резюмировали в Яндекс Маркете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами