Российские предприниматели заинтересовались брендингом

Треть предпринимателей считают, что вкладываться в бренд обязательно для развития бизнеса, свыше половины — что сейчас продвигать марку проще в e-commerce. Такими данными поделился Яндекс Маркет на основании опроса более 1200 россиян, которые ведут свое дело в ритейле.

В компании сообщили, что больше половины опрошенных (52%) уверены, что бренд напрямую влияет на продажи, и отметили, что успешная марка помогает сформировать стиль, с которым себя ассоциируют потребители (43%), и мотивирует их совершать повторные покупки (35%).

Кроме того, по мнению респондентов, бренд повышает узнаваемость (31%), выделяет магазин среди конкурентов (27%) и укрепляет доверие к товару (21%).

В компании отметили, что потребители обращают особое внимание на бренд в интернете. Почти две трети селлеров уверены, что покупатели чаще смотрят на производителя, когда приобретают что-то онлайн. Подчеркивается, что важнее всего это для продавцов товаров в категориях «одежда и обувь» (42%), «красота и здоровье» (40%), «электроника» (35%) и «товары для детей» (22%).

Уточняется, что из-за роста внимания к маркам компании активнее работают над брендингом. В 9 из 10 случаев предприниматели уже вкладываются в бренд или планируют это в ближайшем будущем. Также почти 40% активно развивают марку, еще четверть начали работу. 55% предпринимателей считают, что построить узнаваемость легче именно в e-commerce.

В компании добавили, что бизнес использует разные инструменты для развития бренда. Чаще всего предприниматели вкладываются в логотипы и фирменный стиль (37%), оформление витрин на маркетплейсах (36%) и создание карточек товара (31%). Также бюджеты выделяют на продвижение в соцсетях (31%), рекламные инструменты на маркетплейсах и сотрудничество с блогерами (25%).

В целом, большинство предпринимателей считают вложения в бренд важными и готовы тратить на построение марки больше запланированного, если будет необходимо, резюмировали в Яндекс Маркете.