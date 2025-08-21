Сбер увеличил число корпоративных клиентов в 2025 году до 3,4 млн

С 2025 начала года число активных корпоративных клиентов Сбера увеличилось на 84 тыс. и составило 3,4 млн компаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью РКБ.

По его словам, программа лояльности «СберБизнес Спасибо» в этом году привлекла 140 тыс. новых участников. Общее количество пользователей программы составило 800 тыс.

«Впрочем, несмотря на высокие ставки, корпоративный кредитный портфель нашего банка увеличился с начала года — на 2,9% (без учета валютной переоценки). В итоге портфель достиг 27,9 трлн руб», — отметил Ведяхин.

При этом средства на счетах юридических лиц за второй квартал сократились на 2,9%, до 16,4 триллионов рублей. Первый зампред правления Сбера добавил, что начала года снижение составило 2,3%. По его словам, это связано с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках управления ликвидностью.

«Значительную роль в росте показателей, в том числе по кредитованию бизнеса, играет развитие цифровых сервисов, направленных на поддержку предпринимателей», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что адаптация к динамично меняющейся экономической среде и растущим ожиданиям клиентов является обязательным условием для крупных банков. По его мнению, это необходимо для сохранения лидерства и обеспечения устойчивого роста.