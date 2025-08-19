«МТС» отчиталась о завершении трансформации

Группа «МТС» объявила о завершении процесса изменения корпоративной структуры. Об этом сообщил президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев по итогам раскрытия финансовых результатов компании за второй квартал 2025 года.

Сообщается, что «Экосистема МТС» — структура компании, куда вошли вертикали «МТС» за пределами телекома — Юрент, Fintech, Funtech, МТС Web Services (MWS; IT-юнит) и Adtech, а также b2b-платформа бронирования отелей Bronevik.com, телекоммуникационный бизнес остался в ПАО «МТС». О начале трансформации бизнеса компания объявила в декабре 2024 года.

Уточняется, что по итогам второго квартала выручка «Экосистемы МТС» поднялась на 26% — до 83 млрд рублей. Доля нетелеком-активов в общей структуре доходов группы «МТС» превысила 40%. «Это уже весомый вклад в группу, и в 2026 году мы ожидаем, что нетелеком-выручка будет составлять не менее половины ее доходов», — считает Алиев.

Глава ПАО «МТС» Инесса Галактионова добавила, что квартальная выручка группы обновила исторический рекорд и превысила 195 млрд рублей, показатель OIBDA МТС во втором квартале увеличился 11,3% год к году — до почти 73 млрд рублей. По ее мнению, результаты компании подтверждают правильность выбранной бизнес-модели.

«Усиление контроля над расходами и эффективное управление долговой нагрузкой позволили второй квартал подряд сокращать показатель соотношения чистого долга к OIBDA, на конец второго квартала он составил 1,7», — подчеркнула Галактионова.

«МТС» ожидает, что ключевые финансовые и операционные показатели компании продолжат улучшаться в условиях трансформации бизнеса, добавила топ-менеджер.

C таким мнением согласны опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. В частности, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что трансформация бизнеса и оптимизация расходов в будущем положительно скажется на финансовых результатах «МТС». «И поэтому, скорее всего, рентабельность бизнеса «МТС» до конца года будет улучшаться, рост продолжится, в том числе, за счет экосистемных направлений», – полагает Суверов.

Отчет «МТС» демонстрирует улучшение динамики бизнеса и на уровне выручки, и по сравнению с предыдущим кварталом, есть признаки оптимизации операционных затрат и капиталовложений. Все это повышает финансовую устойчивость компании, заявил старший аналитик по сектору ТМТ компании «Эйлер Аналитические Технологии» Владимир Беспалов.

«Пока это достаточно ранняя стадия, но, тем не менее, новая стратегия приносит результаты и, полагаю, на горизонте года, двух лет эффект от ее реализации будет более заметным и значительным», — считает Беспалов.