«Т-Инвестиции» запустили платформу коротких видео о финансах

Новая платформа «Т-Инвестиций» объединила обучение и торговлю активами
Shutterstock

«Т-Инвестиции» запустили новую платформу коротких видео об инвестициях под названием «Ролики». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Платформа позволит экспертам-блогерам и эмитентам продвигать свои бренды, а инвесторам — обучаться, находить полезные идеи и совершать покупки активов напрямую из видео.

В брокере уточнили, что «Ролики» интегрированы с сервисом «Т-Инвестиции» и социальной сетью «Пульс», которая объединяет 6 млн пользователей и 50 тыс. авторов контента. Руководитель управления развития социальных и медиасервисов Т-Банка Александр Кралькин отметил, что платформа основана на опыте и сообществе соцсети.

«Новый формат даст инвестблогерам еще больше возможностей для развития личного бренда и расширения аудитории. А инвесторы смогут «прокрастинировать с умом»: следить за новостями и трендами в инвестициях, учиться у топовых трейдеров-блогеров и многое другое», — сказал он.

В ленте «Роликов» представлены инвестиционные идеи, события компаний, аналитика от экспертов и образовательные материалы в формате вертикальных видео длительностью до 90 секунд. Кроме того, при просмотре ролика пользователь может в один клик перейти к покупке актива или добавить его в избранное.

Также платформа использует алгоритмы персонализации, учитывающие портфель пользователя, его торговое поведение и взаимодействие с контентом: просмотры, лайки, дизлайки и переходы. В компании считают, что это обеспечит релевантный контент для зрителя и поможет авторам достичь целевой аудитории. Учитываются и торговые результаты блогеров: механизмы ранжирования поднимают в ленте материалы авторов с устойчиво высокой доходностью и большой аудиторией в «Пульсе».

«Т-Инвестиции» планируют в ближайшее время добавить возможность публикации контента от авторов прямо из их профиля.

