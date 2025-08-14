На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск отреагировал на уход главного инженера Бабушкина из своей компании по разработке ИИ

Маск: прогресс в разработке ИИ xAI был бы невозможен без инженера Бабушкина
linkedin.com

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X поблагодарил Игоря Бабушкина, возглавлявшего в его компании по разработке искусственного интеллекта xAI инженерный отдел.

«Спасибо, что помог построить xAI! Мы бы не пришли к этому без тебя», — написал бизнесмен.

До этого инженер с российскими корнями разместил в X пост об уходе из xAI, чтобы запустить свое собственное венчурное предприятие для инвестиций в новые компании, исследующие ИИ.

Компания xAI разрабатывает искусственный интеллект Grok. Его первая модель была представлена в ноябре 2023-го. В марте следующего года xAI открыла исходный код Grok.

В июле этого года компания выпустила новую версию нейросети — Grok 4. Анонс состоялся спустя несколько дней после скандала из-за того, что предыдущая модель начала генерировать оскорбительные и антисемитские высказывания. В ответ на запросы пользователей чат-бот делал антисемитские выпады, выписывал комплименты Адольфу Гитлеру и высказывался на тему превосходства белой расы.

Ранее нейросеть Маска вселили в аниме-девушку с режимом 18+.

