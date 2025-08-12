«Альфа-Банк» выдал банковских гарантий на 1 триллион рублей

Объем выданных «Альфа-Банком» банковских гарантий достиг отметки в 1 трлн рублей. Это стало новым ориентиром для российской банковской отрасли, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банке полагают, что рост объемов банковских гарантий был достигнут благодаря инновационному подходу и погружению в потребности клиентов.

«Триллион - это не просто цифра, а свидетельство пяти лет упорного труда, стратегического развития и, что самое главное, доверия со стороны наших партнеров.

Мы уверены, что этот успех станет катализатором для дальнейшего роста и развития», - отметил глава малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Денис Осин.

Также в финансовой организации подчеркнули, что ключевыми преимуществами выдачи электронной банковской гарантии «Альфа-Банка» выступают скорость рассмотрения заявки, соответствие требованиям ФЗ, предъявляемых к банкам, выдача коммерческих гарантий, электронный документооборот и предоставление обеспечения закрытых закупок.

Кроме того, в первом квартале текущего года банк обновил платформу для предоставления экспресс-гарантий для бизнеса. Сообщается, что на ней для анализа данных применяются алгоритмы и технологии ИИ, что позволяет как упростить взаимодействие всех участников, так и ускорить все процессы. Подчеркивается, что перезапуск платформы был выполнен с учетом обратной связи от пользователей и аналитических исследований.