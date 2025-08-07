Автопроизводители начали отменять скидки

После периода снижения цен на новые автомобили в августе производители начали смотреть в сторону увеличения цен. Об этом сообщает Autonews.

Например, китайский автомобильный бренд Chery снизил базовые цены на ряд моделей, но одновременно отменил действующие скидки. В итоге кроссоверы марки в России увеличились в цене по сравнению с июльскими ценами на 20-30 тыс. рублей. Haval последний раз менял цены в июле, оставив без изменений модель H3, однако в августе и этот внедорожник подорожал.

Geely увеличил скидки на седан Emgrand с 170 тыс. до 245 тыс. рублей, однако кроссовер Coolray подорожал. Также выросла цена на бывший Geely Tugella (теперь Knewstar) – на 60 000 рублей во всех комплектациях. Omoda увеличила цены на кроссовер C5, но только в старых версиях: Drive теперь стоит 2,6 млн рублей, Active – 2,7 млн рублей, Supreme – 2,9 млн рублей.

Белорусско-китайский бренд Belgee, становящийся популярным на российском рынке, пересмотрел систему скидок на флагманский X70. В итоге средние комплектации подорожали, а топовые — уменьшились в цене.

Китайский GAC полностью отказался от скидки в 150 тыс. рублей на популярный кроссовер GS3. KGM возобновил пересмотр цен на машины 2024 года выпуска, причем если ранее компания преимущественно уменьшала цены, то теперь тенденция стала неоднозначной, говорится в статье.

