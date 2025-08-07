На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС Exolve поможет агентству недвижимости повысить эффективность

Агентство Prime усилит контроль над коммуникациями с клиентами благодаря МТС Exolve
МТС Exolve интегрировал современные цифровые коммуникационные сервисы в систему агентства элитной недвижимости Prime, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря этому агентство сможет повысить конверсию в успешные звонки на 15%, усилит контроль над клиентскими коммуникациями и повысит их эффективность.

По словам руководителя отдела маркетинга и PR агентства Prime Анны Лобановой, для компании важно иметь возможность масштабировать коммуникационную инфраструктуру.

«Prime — международное агентство и бренд с глубокой экспертизой в элитной недвижимости. Мы должны оставаться на связи и неуклонно повышать качество клиентского сервиса», — сказала она.

Также директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас отметил, что в рамках сотрудничества Prime получило эффективное решение для управления клиентскими коммуникациями.

«На рынке недвижимости, где стоимость привлечения клиента на покупку традиционно высока, использование цифровых коммуникационных сервисов является важным фактором повышения конкурентоспособности», — сказал он.

