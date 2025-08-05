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Аналитическое агентство RAEX опубликовало рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России

Суммарная выручка крупнейших ИТ-компаний России превысила 963 млрд рублей
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Совокупная выручка 44 ведущих российских компаний и групп в области информационных технологий, вошедших в рэнкинг RAEX, в 2024 году достигла 963,7 млрд рублей, сообщает организация. При этом за год показатель увеличился на 28%.

Основным драйвером роста участники рэнкинга в ходе опроса назвали спрос на поддержку отечественного программного обеспечения и разработки, связанные с импортозамещением. Численность специалистов в компаниях также выросла на 12,9%.

Лидером рейтинга стала МТС Web Services (MWS). Технологическая компания объединяет ключевые ИТ-активы МТС, включая искусственный интеллект, облака, платформы для бизнеса и биометрию. Выручка MWS составила 156,8 млрд рублей. Компания предоставляет более 100 b2b-сервисов как на внешнем рынке, так и внутри экосистемы МТС.

Генеральный директор MWS Павел Воронин отметил, что большинство решений компании выросли из внутренних проектов МТС.

«У нас большая экспертиза в тех направлениях, которые сегодня драйвят отрасль: в искусственном интеллекте, облаках, платформах для импортозамещения, кибербезопасности. Мы объединили знания и практический опыт в этих областях в единую компанию, чтобы за счет глубокой синергии они могли еще больше усиливать друг друга», – отметил Воронин.

По его словам, портфель MWS включает комплекс сервисов, помогающих компаниям автоматизировать процессы, ускорять разработку, повышать надежность сервисов и эффективно управлять данными.

В топ-10 рейтинга также вошли Т1, IBS, Лаборатория Касперского и другие компании. Список участников рэнкинга включает производителей оборудования, разработчиков ПО, поставщиков услуг в области ИТ и телекоммуникаций, а также дистрибьюторов.

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