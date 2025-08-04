На Дальнем Востоке при поддержке Сбера и ВЭБ.РФ построят крупнейший сухой порт

Сбер предоставит более 24 млрд рублей на проект сухого порта в Приморском крае

Сбер и ВЭБ.РФ предоставят финансирование для строительства первой очереди транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Артем» в Приморском крае, который станет крупнейшим «сухим портом» на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проект реализуется компанией «ФинИнвест», которая получит синдицированный кредит на 31,5 млрд рублей сроком на 15 лет. Сумма участия Сбера составит 24,06 млрд рублей, а общий бюджет проекта оценивается в 40,3 млрд рублей.

«Сухой порт «Артем» — это не просто новый инфраструктурный проект в Приморье. Его строительство имеет колоссальное значение для всей транспортно-логистической отрасли нашей страны. «Артем» станет крупнейшим портом в России и одним из ключевых звеньев в цепочке поставок между Россией и Китаем, что позволит увеличить товарооборот с дружественными странами», — отметил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, банк придает особое значение поддержке проектов, которые стимулируют экономическое развитие регионов и создают новые рабочие места.

Зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов подчеркнул, что проект направлен на повышение конкурентоспособности российских портов и укрепление транспортной инфраструктуры страны.

«Проект позволит увеличить пропускную способность дальневосточных портов, сократить транспортные издержки и ускорить движение товаров, создавая дополнительные возможности для экономического роста региона», — сказал он.

Первый замминистра экономразвития Максим Колесников добавил, что проект ТЛЦ «Артем» направлен на достижение национальной цели развития «Устойчивая и динамичная экономика». Он уточнил, что ТЛЦ «Артем» возводится в рамках механизма «Фабрика проектного финансирования», который гарантирует инвесторам стабильность кредитной ставки.

Предполагается, что после завершения двух этапов строительства терминал сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров (TEU) в год, а проектная мощность первой очереди составит 0,5 млн TEU в год. ТЛЦ оснастят современной железнодорожной, складской и таможенной инфраструктурой. Первый контейнерный поезд планируется отправить уже в этом году, а полное завершение строительства запланировано на 2027 год.