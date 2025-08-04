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Инвесторы реинвестируют дивиденды Сбера обратно в акции банка

Сбер: треть инвесторов сообщили о планах вложить дивиденды в акции банка
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Треть инвесторов планируют реинвестировать дивиденды Сбера обратно в акции банка, 20% приобретут другие дивидендные бумаги. Более консервативные инструменты предпочтут 15% респондентов. Об этом сообщили в Сбере на основании опроса, проведенного СберИнвестициями в преддверии рекордных выплат дивидендов банка.

По мнению финансовой организации, итоги исследования свидетельствуют о том, что инвесторы ожидают дальнейшего роста акций банка.

«Мы видим стабильный интерес к акциям банка и стремление увеличивать капитал за счет долгосрочного роста их стоимости. Неслучайно Сбер традиционно занимает лидирующую позицию в народном портфеле. В июле этого года каждый держатель хотя бы одной акции банка получил возможность стать членом Клуба акционеров Сбера», — отметил старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

В банке напомнили, что инвесторы получат рекордные дивиденды по акциям Сбера, их размер составит 34,84 рубля на каждую акцию. Общий размер дивидендов за 2024 год составит 786,9 млрд рублей, уточнили в Сбере.

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