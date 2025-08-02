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Названы мировые товары, которые подорожали в июле больше остальных

РИА Новости: пшеница, родий и апельсиновый сок подорожали сильнее всего в июле
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пшеница, родий и апельсиновый сок в июле показали самый заметный рост цен среди мировых товаров. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проанализированные РИА Новости.

Наиболее значительное подорожание зафиксировано на пшеницу — на 27,9% на лондонской бирже, что сделало её абсолютным лидером среди всех товарных позиций. Среди других аграрных продуктов заметный рост продемонстрировали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской бирже (+5,6%).

Среди металлов самым подорожавшим стал родий, используемый в автомобильных катализаторах и ювелирной промышленности — его стоимость увеличилась на 26%, что вывело его на второе место по темпам роста. Также подорожали индий (+8,4%) и палладий (+4,6%).

Среди энергоносителей позитивную динамику продемонстрировала нефть: за месяц стоимость нефти марки WTI выросла на 6,5%, Brent — на 6%.

Наибольшее падение цены в июле показала медь, подешевевшая на 12,9%. Также в тройку самых подешевевших товаров вошли газ на американском рынке (–11%) и овес (–9,4%).

Ранее стало известно, что консоли Nintendo Switch подорожают из-за пошлин Трампа.

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