Сбер объявил о сотрудничестве с программой поддержки ветеранов СВО

Сбер объявил о сотрудничестве с программой партии «Единая Россия» «СВОй бизнес», сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы действующие участники банка смогут пройти специальную программу из 6 бесплатных сессий с персональным ментором.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса, среди которых онлайн-бухгалтерия, сервис по подбору персонала и другие.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, банк предоставит участникам не только знания, но и менторство опытных специалистов.

«Вместе с «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики», — сказал Ведяхин.

Напомним, программа «СВОй бизнес» была запущена в феврале 2025 года. До конца 2025 года она будет реализована в 40 регионах страны, а ее участниками станут около 2 тыс. ветеранов и членов их семей.