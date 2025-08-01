На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер объявил о сотрудничестве с программой поддержки ветеранов СВО

Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сбер объявил о сотрудничестве с программой партии «Единая Россия» «СВОй бизнес», сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы действующие участники банка смогут пройти специальную программу из 6 бесплатных сессий с персональным ментором.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса, среди которых онлайн-бухгалтерия, сервис по подбору персонала и другие.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, банк предоставит участникам не только знания, но и менторство опытных специалистов.

«Вместе с «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики», — сказал Ведяхин.

Напомним, программа «СВОй бизнес» была запущена в феврале 2025 года. До конца 2025 года она будет реализована в 40 регионах страны, а ее участниками станут около 2 тыс. ветеранов и членов их семей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами