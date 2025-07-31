На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дерипаска отсудил у Тинькова миллионы за свою бессонницу из-за оскорблений

Дерипаска отсудил у Тинькова 40 млн руб. компенсации из-за комментариев в соцсети
true
true
true
close
Алексей Майшев/Максим Блинов/РИА Новости

Бизнесмен Олег Дерипаска отсудил у банкира Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) 40 млн. рублей компенсации из-за оскорбительных комментариев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Это уже второй раунд судебной тяжбы между предпринимателями. Первое решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края о взыскании с Тинькова 20 млн рублей было отменено Верховным судом России по жалобе бизнесмена. Такое решение было принято в связи с тем, что Дерипаска обратился не в ту инстанцию. В итоге дело направили на пересмотр в Реутовский суд.

По данным канала, один из пользователей соцсети сравнил Тинькова с Дерипаской и главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Тиньков на комментарий ответил, что «Дерипаска — это олигарх и вор», а он является «честным предпринимателем».

Дерипаска просил удалить и опровергнуть порочащую его информацию, а также взыскать с Тинькова 1 млрд рублей за моральный вред и 1 млрд рублей — за репутационный вред. На заседании суда защита Дерипаски объяснила такие высокие запросы тем, что их клиент «три года подряд перечитывал оскорбления, из-за чего страдал от бессонницы и проблем со здоровьем».

По итогу суд согласился только на 40 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, а в остальном отказал. Адвокаты Тинькова намерены обжаловать решение суда, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дерипаска будет судиться с журналистами изданий-иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами