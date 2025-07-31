Метка «Выбор покупателей» поможет пользователям Wildberries определиться с товаром

На Wildberries появилась метка «Выбор покупателей» для высокорейтинговых товаров

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) в тестовом режиме запускает на Wildberries метку «Выбор покупателей», чтобы помочь пользователям быстрее принять решение о покупке товаров с высоким рейтингом и хорошим качеством, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что новая метка сделает отзывы более ценным ориентиром и поддержит продавцов.

Для получения метки рейтинг продавца и карточки товара должны быть не ниже 4,7, количество отзывов на карточку должно быть не меньше 40, а товар должен быть в наличии.

Также компания РВБ провела опрос, который показал, что более 40% покупателей уверены, что метка «Выбор покупателей» поможет выделить товары, которым можно доверять.

В тестовом режиме метка будет отображаться на странице отзывов у некоторых пользователей, а по итогам тестирования компания примет решение о дальнейшем масштабировании новой функции.

Исследование сервиса «RWB Исследования» компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) показало, что отзывы и рейтинг входят в Топ-3 критериев выбора товара.