На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МТС расширила облачные мощности

MWS Cloud более чем в три раза расширила облачные мощности в Сибири
true
true
true
close
Depositphotos

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) на треть увеличила мощности виртуальной инфраструктуры в двух дата-центрах в Москве, а также запустила вторую зону доступности в Новосибирске, благодаря чему мощности облака MWS Cloud в Сибири выросли в 3,3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в начале текущего года потребление ее облачных сервисов выросло более чем на треть. Мощность инфраструктуры была увеличена в ответ на запрос рынка.

«При этом мы запускаем новые зоны доступности не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в более отдаленных регионах, чтобы наши клиенты могли переносить свои данные в инфраструктуру, находящуюся максимально близко к своим офисам и производствам», — сообщил глава продуктового стрима «Вычисление, хранение, сети и медиа» MWS Cloud Павел Брагин.

В MWS Cloud добавили, что нововведение даст компаниям из европейской части России и Сибири возможность увеличить потребление облачных мощностей без вложений в собственную инфраструктуру и ожидания поставок и монтажа оборудования. Доступ к ним бизнесу предоставляется по тарификации, подразумевающей оплату только тех ресурсов, которые он использует (Pay-as-you-go), уточнили в компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами