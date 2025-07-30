МТС расширила облачные мощности

MWS Cloud более чем в три раза расширила облачные мощности в Сибири

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) на треть увеличила мощности виртуальной инфраструктуры в двух дата-центрах в Москве, а также запустила вторую зону доступности в Новосибирске, благодаря чему мощности облака MWS Cloud в Сибири выросли в 3,3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в начале текущего года потребление ее облачных сервисов выросло более чем на треть. Мощность инфраструктуры была увеличена в ответ на запрос рынка.

«При этом мы запускаем новые зоны доступности не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в более отдаленных регионах, чтобы наши клиенты могли переносить свои данные в инфраструктуру, находящуюся максимально близко к своим офисам и производствам», — сообщил глава продуктового стрима «Вычисление, хранение, сети и медиа» MWS Cloud Павел Брагин.

В MWS Cloud добавили, что нововведение даст компаниям из европейской части России и Сибири возможность увеличить потребление облачных мощностей без вложений в собственную инфраструктуру и ожидания поставок и монтажа оборудования. Доступ к ним бизнесу предоставляется по тарификации, подразумевающей оплату только тех ресурсов, которые он использует (Pay-as-you-go), уточнили в компании.