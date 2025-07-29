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На онлайн-витрине Wildberries стало больше готовых блюд

В Москве стала доступна доставка 250 блюд из сети FoоdBand через Wildberries
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Shutterstock/Studio Romantic

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) подключила нового партнера к направлению FoodTech — рестораны доставки FoodBand. Заказать блюда сети на сайте и в мобильном приложении маркетплейса на первом этапе могут москвичи и жители Подмосковья, сообщили в РВБ.

На онлайн-витрине Wildberries на данный момент доступны порядка 250 позиций из меню сети, добавили в компании. В пилотном режиме услуга будет работать по всей Москве и в ряде районов в Московской области в круглосуточном режиме. Минимальная сумма заказа составляет 990 рублей, стоимость доставки — 149 рублей, уточнили в РВБ.

Ранее Wildberries объявила о запуске экспресс-доставки готовой еды из ресторанов, услуга стартовала в начале июля 2025 года. Сейчас маркетплейс продолжает масштабирует сервис.

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