В России назвали лидеров индустриального строительства

Компания РВБ (Wildberries & Russ) по итогам первого полугодия впервые стала лидером российского рынка логистической недвижимости. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказали агентству в NF Group, Wildberries & Russ в течение шести месяцев 2025 года ввела в эксплуатацию более 810 тыс. квадратных метров складских помещений.

На втором месте, как уточняется, «PST Девелопмент», бронза — у «ПФО Групп».

В NF Group cпрогнозировали, что РВБ к концу года сохранит лидирующую позицию. К этому времени Wildberries планирует ввод более двух млн квадратных метров складов, уточнило РИА Новости.

Развитие логистической инфраструктуры цифровых платформ — важный вклад в развитие экономики субъектов страны, социально-экономический эффект от каждых 100 тыс. квадратных метров открывшихся складов увеличивает на 2% валовой региональный продукт и почти на 3% — объем экономической деятельности региона в области торговли, сообщил агентству замглавы по строительству компании Wildberries & Russ Константин Рубан.

В РИА Новости добавили, что, согласно мнению экспертов, ведущим трендом последних в лет в отрасли является автоматизация логистических объектов. В свою очередь, в РВБ рассказали, на складах компании работает свыше 30 единиц автоматического сортировочного оборудования и более 250 роботов.

«Благодаря этому мы перешагнули порог в семь млн товаров, ежедневно сортируемых с помощью автоматизации — это порядка 30% от всего объема», – приводит агентство слова Рубана.