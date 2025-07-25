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Сбер оценил новую методику ЦБ для надзорного анализа банков

Ведяхин: измененная ОЭП стала лучше отражать экономические реалии рынка
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сбербанк положительно оценил изменения в системе оценки экономического положения (ОЭП) банков, представленные Банком России в июне 2025 года. По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, обновленная методика лучше отражает экономические реалии и позволит сформировать более точную картину состояния финансовых организаций. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант».

Топ-менеджер Сбера отметил, что вся система ОЭП кардинально пересмотрена: обновлены существующие разделы, исключены неэффективные показатели, добавлены метрики, отражающие современные риски — от информационной безопасности до уровня импортозамещения.

Ведяхин особо отметил, что новая методика учитывает такие аспекты, как риск недобросовестного поведения банков и устойчивость к вызовам. Это, по его словам, делает надзор более актуальным.

«По нашему мнению, измененная ОЭП стала значительно лучше отражать экономические реалии рынка», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

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